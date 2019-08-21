السعودية اليوم / تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم درس بتعاوني الطائف



20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف غداً درساً بعنوان " تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم "، في جامع ابن هشبل عقب صلاة المغرب.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:19ت م

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