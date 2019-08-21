السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد مدارس بئر عسكر وعاكفة



نجران 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أمس، بجولة تفقدية على مدارس قطاعي بئر عسكر، وعاكفة للبنين والبنات، يرافقه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، مسفر بن مرعي الو ادعي.

واطّلع الدكتور العتيبي خلال الجولة على سير العمل في المباني الجاري تنفيذها، والاستعدادات والجاهزية لبداية العام الدراسي القادم، وتأمين جميع الاحتياجات التعليمية لمدارس البنين والبنات في قطاع بئر عسكر وعاكفة وفق الميزانية التشغيلية لكل مدرسة حسب مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية الجاذبة.

وأكد الدكتور العتيبي في ختام الجولة حرص وزارة التعليم على الوقوف ميدانياً على الوضع في جميع المدارس، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بالمنطقة.

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09:05ت م

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