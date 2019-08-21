سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل رفع الأعباء عن المواطنين الليبيين في العاصمة.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وطريق المطار وغرب العاصمة مما أدى إلى قطع الطريق الساحلي وسط سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين ، كما بينت القصف الجوي للجيش على مواقع المسلحين في مدينة مرزق جنوبا .

ونوهت لإعلان بعثة الاتحاد الأوروبي انطلاق مشروع الصحة العقلية في ليبيا، الذي يهدف إلى تحسين وتوفير خدمات رعاية الصحة العقلية في طرابلس وبنغازي ومصراتة، بالتعاون بين وزارة الصحة الليبية ومنظمة الإعاقة الدولية والمركز التونسي لإعادة التأهيل، وتستمر الحملة ثلاث سنوات .

وكشفت أنه من المنتظر أن يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال الأيام القادمة بمجموعة من الشخصيات الليبية في مقر السفارة الأمريكية بتونس العاصمة وفي مقدمتها قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر، و رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، و رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، وذلك من أجل بحث وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

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