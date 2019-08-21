الان تتابع وظائف إدارية في الهيئة العامة للأوقاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة وفق المسميات والشروط والمهام التالية: Advertisements أخصائي تراخيص – المنتجات الاستثمارية الوقفية (وظيفتان): درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. أخصائي تراخيص – التسجيل – (وظيفتان): درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php

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