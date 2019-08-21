الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن توفر 149 وظيفة شاغرة في مجال التمريض وفق التفاصيل التالية: مسؤول تمريض ( 99 وظيفة شاغرة ): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض والحد الأدنى للخبرة 5 سنوات. Advertisements ممرض قانوني أول (عدد 50 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض وخبرة لا تقل عن سنة. وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.