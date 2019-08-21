طريقة الاعتراضات على مخالفات المرور عبر أبشر بسهولة من هنا.. تعرف على الخدمات المرورية المسجلة عبر...

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي الأشهر “جوجل”، حيث أصبح من السهل الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم اعتراض عليها إلكترونيًا بدون الحاجة للزهاب لأي مؤسسة أو هيئة، وفي حال عدم التأكد من ثبوتها أو الرغبة في إعادة النظر بها يمكن لمن يريد الاعتراض تقديمه إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية نظام “أبشر”، أو تقديمه من خلال الهيئة المرورية المخصصة لفصل المنازعات، بالمنطقة المتواجد بها مقدم الاعتراض، وحرصًا منا على تقديك كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر وخاصة بعد أن أتاحت الحكومة الاعتراض في عدد من المدن مثل المدينة المنورة والقصيم والباحة وجازان، وسيتم الإتاحة في باقي المدن تباعًا.

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر سنسردها لكم في السطور التالية ولكن هناك عدد من الأشياء يجب مراعاتها عند التقديم وهي:

وجوب أن يكن الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل المخالفة وإلا لن يتم قبول هذا الاعتراض. لا يقبل الاعتراض في حال تقديمه بعد سداد قيمة المخالفة. Advertisements كل مخالفة يمكنك الاعتراض عليها مرة واحدة فقط، وفي حال رفض الاعتراض لا يمكنك تقديم اعتراض آخر على ذات المخالفة. أسباب الاعتراض تكون متمثلة فيما ذكر بالمرسوم الملكي “م 85″، الصادر في 26-10-1426 هذا إلى جانب وجوب وجود حساب مسجل، لدى مقدم الاعتراض في نظام أبشر للاستفادة، من خدمات أبشر وإمكانية تقديم أي اعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

تسجيل الدخول إلى حسابك في أبشر.

نختار من الصفحة التالية للتسجيل المرور، ومنها نختار الاعتراض على المخالفات المرورية.

نضغط على الاعتراض ستظهر لنا صفحة، تفيد بتعريف شروط تقديم الاعتراض.

نقوم بقراءة الشروط لنتأكد من إنها تنطبق على هذا الاعتراض، وأيضا على المخالفة الخاصة بمقدم الاعتراض ثم نضغط على كلمة التالي.

نختار من الصفحة التالية الاطلاع على المخالفات، أو الاطلاع على حالة الاعتراض السابقة، هذا في حال وجود اعتراض مسبق على أحد المخالفات الأخرى بعد ذلك 5_نختار الاطلاع على المخالفات والاعتراض، ستظهر كافة الاعتراضات السابقة لصاحب الحساب.

في الصورة الظاهرة للمخالفات نجد أن صاحب الحساب، لديه مخالفة واحدة يمكن تقديم اعتراض عليها، عن طريق ضغط كلمة اعتراض جانب المخالفة ثم ننتقل إلى صفحة جديدة بها تفاصيل المخالفة كاملة.

المخالفات المرورية المسجلة عبر نظام ساهر

أما عن المخالفات المرورية المسجلة عبر نظام ساهر فهي: