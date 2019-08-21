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انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة "السديري" الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.
وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.
أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على "إنستجرام"، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع "تويتر" الأمير الراحل.
"الخليج 365" تقدّم العزاء لأسرة "السديري" كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 08:42 AM
سيُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم الخميس
انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة "السديري" الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.
وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.
أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على "إنستجرام"، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع "تويتر" الأمير الراحل.
"الخليج 365" تقدّم العزاء لأسرة "السديري" كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
، وفاة أمير نجران السابق "فهد السديري" ،
المصدر : الخليج 365
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