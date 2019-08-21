رابط وظائف وزارة الصحة 1440 للتسجيل على 600 وظيفة “رجال- نساء” / تعرف معنا على التفاصيل

وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1440، تقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان كل فترة عن الوظائف المتاحة للرجال والنساء، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب المتبع في منظومة التطوير ورؤية 2030، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، واليوم يبدأ التقديم والتسجيل لعدد 600 وظيفة صحية لوزارة الصحة السعودية.

أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لتعيين 600 من الرجال والنساء على تخصصات ” التثقيف الصحي- الصحة العامة- الوبائيات”، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 21/8/2019 حتي 9 أيام، من خلال الموقع الإلكتروني لتقديم الوظائف الصحية.

رابط التقديم على 600 وظيفة صحية 1440

بيان بالوظائف المطلوبة لوزارة الصحة السعودية

الوظيفة الجنس العدد المطلوب أخصائي تثقيف صحي رجال غير طبيب ذكر 40 أخصائي تثقيف صحي نساء غير طبيب أنثى 40 أخصائي وبائيات رجال غير طبيب ذكر 20 أخصائي وبائيات نساء غير طبيب أنثى 40 أخصائي صحة عامة رجال غير طبيب ذكر 200 أخصائي صحة عامة نساء غير طبيب أنثى 260

شروط التقديم للوظائف المعلن عنها لوظائف الصحة

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

وجود شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المطلوبة.

وتقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن الوظائف الصحية على موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل على الوظائف المعلن عنها حسب الشروط إلكترونياً في المدة المحددة للتقديم.