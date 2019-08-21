رابط وظائف وزارة الصحة 1440 للتسجيل على 600 وظيفة “رجال- نساء” / تعرف معنا على التفاصيل

وظائف وزارة الصحة بالسعودية 1440، تقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان كل فترة عن الوظائف المتاحة للرجال والنساء، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب المتبع في منظومة التطوير ورؤية 2030، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، واليوم يبدأ التقديم والتسجيل لعدد 600 وظيفة صحية لوزارة الصحة السعودية.
أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لتعيين 600 من الرجال والنساء على تخصصات ” التثقيف الصحي- الصحة العامة- الوبائيات”، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 21/8/2019 حتي 9 أيام، من خلال الموقع الإلكتروني لتقديم الوظائف الصحية.
رابط التقديم على 600 وظيفة صحية 1440
بيان بالوظائف المطلوبة لوزارة الصحة السعودية
|الوظيفة
|الجنس
|العدد المطلوب
|أخصائي تثقيف صحي رجال غير طبيب
|ذكر
|40
|أخصائي تثقيف صحي نساء غير طبيب
|أنثى
|40
|أخصائي وبائيات رجال غير طبيب
|ذكر
|20
|أخصائي وبائيات نساء غير طبيب
|أنثى
|40
|أخصائي صحة عامة رجال غير طبيب
|ذكر
|200
|أخصائي صحة عامة نساء غير طبيب
|أنثى
|260
شروط التقديم للوظائف المعلن عنها لوظائف الصحة
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب.
- وجود شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المطلوبة.
وتقوم وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن الوظائف الصحية على موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل على الوظائف المعلن عنها حسب الشروط إلكترونياً في المدة المحددة للتقديم.