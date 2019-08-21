دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت مصادر أن جوازات المنافذ الحدودية سمحت يوم أمس الإثنين بعبور مواطنات تجاوزت أعمارهن 21 عاما دون تصريح، وذلك بناء على نظام وثائق السفر المعدل مؤخرا.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "اليوم"، أن عدد المغادرات دون تصريح من أولياء أمورهن عبر منافذ المنطقة الشرقية وحدها بلغ يوم أمس ألف مسافرة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر، حيث تم السماح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنح المواطنات فوق سن الـ21 عاماً الحق في حرية السفر.
شاهد أيضاً من ليالينا: هكذا احتفلت نجمات السعودية بقرار إلغاء الولاية على سفر المرأة
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: سفر 1000 مواطنة دون تصريح عبر منافذ المنطقة الشرقية يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.