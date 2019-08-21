مصادر: سفر 1000 مواطنة دون تصريح عبر منافذ المنطقة الشرقية يوم أمس

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت مصادر أن جوازات المنافذ الحدودية سمحت يوم أمس الإثنين بعبور مواطنات تجاوزت أعمارهن 21 عاما دون تصريح، وذلك بناء على نظام وثائق السفر المعدل مؤخرا.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "اليوم"، أن عدد المغادرات دون تصريح من أولياء أمورهن عبر منافذ المنطقة الشرقية وحدها بلغ يوم أمس ألف مسافرة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر، حيث تم السماح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنح المواطنات فوق سن الـ21 عاماً الحق في حرية السفر.

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