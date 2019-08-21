رابط نظام نور 1441 ..كيفية تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد في موقع نور

رابط نظام نور 1441 ، تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد في نظام نور حيث يستطيع أولياء الأمور تسجيل أطفالهم في الموقع إلكترونياً بخطوات سهلة وبسيطة من أجل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، خصصت وزارة التعليم موقع نظام نور من أجل تسهيل المهام التعليمية للطلاب وأولياء أمورهم من حيث تسجيل الطلاب ومتابعة المستوى التعليمي ونتيجة الاختبارات سواء الشهرية أو نصف وآخر العام عبر استعلام نتائج الطلاب..والمزيد من الخدمات لراحة المواطنين وتمكين الحصول على المعلومات بسرعة وبأقل مجهود إلكترونياً ومع اقتراب عام دراسي جديد 1441هـ أعلنت وزارة التعليم عن تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد من خلال موقع نور.

رابط نظام نور 1441

لـ إتمام عملية تسجيل الأطفال في نظام نور يجب إتباع الآتي:-

مزيد من المعلومات حول تسجيل طفل جديد من خلال رابط⇐ دليل المستخدم نظام نور الذي يرصد أمامك جميع الخطوات والمعلومات اللازمة

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ادخل عبر رابط موقع نظام نور برقم الهوية.

سجل دخول كالمعتاد.

يمكنك الاختيار الضغط على خانة تسجيل طفل في رياض الأطفال

تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد في نظام نور 1441 هــ أو تسجيل الصف الأول الإبتدائي، ثم يطلب منك الموقع إدخال بيانات الطفل بالكامل عليك تعبئتها دون أي أخطاء، ثم رفع الأوراق أو المستندات التي يطلبها منك الخاصة بتسجيل الطفل، أو يمكنك مشاهدة فيديو كيفية تسجيل طفل جديد في نظام نور /

تسجيل روضة الأطفال والطلاب الجدد في نظام نور

يتم قبول الأطفال الذين أعمارهم وفقاً للمستويات التالية:-