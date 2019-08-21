سياسي / العاهل المغربي يؤكد أن تطبيق الجهوية المتقدمة في المغرب سيمكن من رفع الاستثمار



الرباط 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 مواس

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة في المملكة المغربية يعد من أنجع الآليات التي ستمكن من رفع الاستثمار الترابي المنتج.

ودعا الحكومة في خطاب ألقاه الليلة الماضية من القصر الملكي بمدينة تطوان بمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، إلى إعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.

وأوضح ملك المملكة المغربية أن بلاده عرفت خلال العقدين الأخيرين، نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفها ضمن للدول التي لا تتوفر على البترول والغاز.

ومن جهة أخرى أبرز العاهل المغربي أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النموذج الجديد ، والتي سيتم تنصيبها قريبا، ستعد نموذجا تنمويا مغربيا خالصا من خلال اقتراح الآليات الملائمة للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه، لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع بما فيهم الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص وهيئات سياسية ونقابية وعموم المواطنين.

وأضاف الملك محمد السادس أن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي سيتم إطلاقها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية.

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