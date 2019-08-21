

واشنطن 19 ذو الحجة 1440هـ 20 أغسطس 2019م واس

التقى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم في مدينة نيويورك وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز في بيان صحفي إن الوزير بومبيو أشاد بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا، وناقش مع الرئيس فوتشيتش الرؤية الثنائية المشتركة لإقامة منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة غرب البلقان واستمرار دعم الولايات المتحدة لصربيا للوصول إلى هدفها المتمثل في الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

05:01ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الصربي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.