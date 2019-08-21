شكرا لقرائتكم خبر عن في مخالفة لتعميم «الغذاء والدواء».. تسويق «عطورات» محظورة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تعميم هيئة الغذاء والدواء الموجه للغرف التجارية في المملكة برصد العطور المخالفة والمضروبة والمضرة بالصحة، إلا أن هذه «الروائح» ما زالت تباع في بعض المحلات التجارية والأسواق الشعبية في مكة المكرمة، إذ لم يتم إبلاغ الأسواق بمنعها أو سحبها من الأسواق.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في تعميمها الموجه لأمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية: «تم جمع وتحليل 6 منتجات من العطور تحمل نسبة عالية من مادة (Dictl ylhcxyl phthalate) المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إذ إن التعرض لنسب عالية يشكل مخاطر على المستهلك، وطالبت الغذاء والدواء الغرف التجارية بالتأكيد على المنشآت التي تزاول نشاط تداول منتجات التجميل منع بيع المنتجات المضرة وسحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها لتفادي صدور عقوبات ضدهم».

وخاطب مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وأمين عام الغرفة التجارية والصناعية بالتعميم على المعنيين من منتسبي الغرف من ذوي العلاقة للعمل بمضمونه. ورغم ذلك ما زالت تباع العطور المضروبة والمضرة في الأسواق، ويقول تجارها إنهم لا يعلمون بمنع تلك المنتجات. ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية وجود العطور المحظورة في عدد من المحلات التجارية في العزيزية وتباع العبوة الواحدة بـ3 ريالات.