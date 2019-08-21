شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه بناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، فقد تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة، والقبض على عنصريه، هما مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الـ4 من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهما جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة 5 مركبات، إضافة إلى سرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.