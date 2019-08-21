شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الباحة: متخوفون من إشكالات النقل المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

عبّر عدد من أهالي منطقة الباحة عن تخوفهم من إشكالات النقل المدرسي في ظل معاناة أعوام مضت من عطل الحافلات وتخلي السائقين عن العمل دون إنذار مسبق. وأبدى فهد الغامدي امتنانه بتوفير نقل لأبنائهم وبناتهم كون طبيعة مسارات منطقة الباحة تحتم الدخول للقرى عبر شوارع وممرات ضيقة، إلا أنه أبدى تخوفه من عطل الحافلات، وترك بعض السائقين العمل دون إنذار مسبق. فيما تطلع صالح محمد إلى اعتماد شركة نقل مؤهلة بحافلات تضمن سلامة الطلاب والطالبات وسائقين يخضعون للفحص الطبي للتأكد من صحتهم وسلامتهم وأهليتهم لنقل أبناء وبنات المواطنين.

وتحفظ حسن الزهراني على قصر خدمة النقل على الطلاب والطالبات المسجّلين في نظام (نور)، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات عند تغيير ولي الأمر موقع المنزل أو بيانات الطالب أو الطالبة، مؤملاً أن يتاح التسجيل عبر المدارس من خلال مشرفي ومشرفات النشاط. وكان تعليم الباحة دعا أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم وبناتهم في مرحلة التعليم العام للعام الدراسي الجديد 1441هـ، الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام «نور» الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، من خلال الدخول على قسم «النقل المدرسي» ضمن النظام، وتعبئة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل.