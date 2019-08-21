أمير تبوك: المرأة أدت دوراً بارزاً في خدمة الحجاج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) رفع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة على النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج العام الحالي، مشيداً بدور المرأة رفع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة على النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج العام الحالي، مشيداً بدور المرأة السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن من خلال تواجدها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وأكد أن هذا العمل البارز التي قامت به المرأة السعودية كبير وجليل، وهي بذلك تسير على خطى والدتها وجدتها. وأشاد خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، الذي أقيم مساء أمس الأول بالقصر الحكومي، بالجهود التي قدمتها كافة اللجان والجهات الحكومية العاملة في المنفذ.



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