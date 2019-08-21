شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: الحق أبلج.. نجاحات الحج لا يغطيها غربال المشككين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بأن الحق أبلج، ونجاح موسم الحج الماضي لا يحجبه كلام المشككين، فالشمس لا تغطى بغربال، وفي الحج، أثبت الإنسان السعودي أنه على قدر المهام الموكلة له.

واعتبر خلال استضافته عددا من المواطنين والمسؤولين في جلسة الإثنينية أمس، بأن الأرقام التي تتحقق في كل موسم حج مذهلة، سواءً على مستوى الخدمات المقدمة، أو التسهيلات المنفذة، مشيراً إلى أن حج هذا العام سجل رقماً مذهلاً في عدد الأفراد في الخدمات مقابل الحجاج، فقد وصل الرقم إلى فرد مقابل كل 7حجاج، وهو رقمٌ مذهل بمقاييس إدارة الحشود، وفي اعتقادي أن هذا الرقم لم يسبق أن سجله تجمع بشري بهذه الضخامة، في زمن ومكان محدودين، وقد تشرف هذا العام أكثر من 350 ألف فرد من مختلف القطاعات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

لافتأً إلى أن النجاح الذي تحقق في موسم الحج ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة جهود تبدأ مباشرةً بعد نهاية كل موسم، من أجل تعزيز ما تحقق من منجزات، وتطوير ما يمكن تطويره، والأرقام في هذا خير شاهد.

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وأضاف هناك من أراد أن يعكر صفو موسم الحج إلا أن مهمته باءت بالفشل، ويظن البعض أن تعكير صفو الحج من خلال الاعتداء على بعض الأماكن الحيوية في المملكة أنه نجاح ٌ له، وما علم أن هذه حيلة اليائس، وما علم أن هذا عبث لم يزدنا إلا ثباتاً وثقة.

من جهة ثانية شدد أمير المنطقة الشرقية على أهمية طب الأسرة وفي تحسين المستوى الصحي للمجتمع، مطالباً بتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، ومدهم بالمعارف اللازمة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس فرع مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالمنطقة الشرقية الدكتور هادي العنزي.