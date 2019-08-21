شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: الاهتمام بالصحة يوفر الحياة الكريمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الحموان (الجوف)، عبدالعزيز المشيطي (القريات)اعتبر أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي يأتي حرصا منها على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعددا من مسؤوليها المشاريع التي تخص وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عددٍ من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي، بحضور نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.
وقدم الدكتور الربيعة عرضاً مرئياً عن الخدمات الصحية في المنطقة، تضمن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية.
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