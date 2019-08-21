شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل لـ«غرفة الرس»: عززوا التقنية لخدمة المستفيدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)شدد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية دور الغرف التجارية في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية 2030، مطالباً بمواصلة الجهود لتعزيز التقنية وخدمة المستفيد في موقعه، مشيراً إلى الدور الكبير للغرفة في تعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية كونها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.
جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس فايز بن ذعار الحربي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وأمين غرفة الرس خالد بن محمد الحناكي، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف.
من جهة ثانية، أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن تشكيل المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة القصيم يأتي منسجماً مع الأهداف التي تسعى لها القيادة الحكيمة لتحقيق رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور فهد المطلق، يرافقه أعضاء المجلس.
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