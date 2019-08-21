شكرا لقرائتكم خبر عن جلوي بن عبدالعزيز: قبول المتقدمين في جامعة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد استيعاب جميع المتقدمين والمتقدمات في جامعة نجران، كونها جزء لا يتجزأ من مجتمع المنطقة، حاثًا على مواصلة تقديم المبادرات النوعية تحقيقًا لرؤية 2030.

واطلع في مكتبه بديوان الإمارة أمس على استعدادات جامعة نجران لاستقبال العام الجامعي القادم، في إيجاز قدمه مديرها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.

وأوضح الدكتور السبيعي أنه تم ترشيح 6 آلاف و888 طالبا للقبول للعام الجامعي القادم، مشيرا إلى إتاحة التقديم عبر البوابة الإلكترونية على القبول الاحتياطي للفصل الثاني لمدة 4 أشهر، لافتاً إلى استحداث 13 تخصصًا جديدًا، تشمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والشريعة، والطفولة المبكرة، والمحاسبة للبنات، إضافة إلى برامج الماجستير المهني في تقنيات التعليم، والإدارة التربوية، بجانب برامج الدبلوم في الأمن السيبراني، والأمن الفكري، والفندقة والسياحة، والإرشاد الأسري، والمحاسبة، وعلوم الحاسب التطبيقي.

وقدّم شرحا عن خطة الجامعة في خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث أعدت خطة لإطلاق 113 برنامجا العام القادم.