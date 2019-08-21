شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: تدشين المبنى الجديد للجامعة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل)

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.

واطلع أمير حائل على مرافق مبنى الجامعة والتجهيزات الإدارية والتعليمية، واللوحات الفنية للمعرض المصاحب للافتتاح، وشاهد أوبريتا بعنوان «استمرار وعطاء».

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة أن انتقال فرع الجامعة للمبنى الجديد سيساهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة لخدمة الطلاب في منطقة حائل والمناطق الشمالية.