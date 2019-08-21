شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: سحب مشروع وإنذار مقاول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (أبها) سحب فرع وزارة النقل في منطقة عسير أحد المشاريع من المقاول المنفذ لتعثره في الإنجاز، كما وجه إنذارا نهائيا لآخر لتأخره في التنفيذ. وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري بأنه تم رصد عدد من الملاحظات على مشاريع طرق، من بينها تأخر سير العمل بأحد المشاريع، وبناء عليه تم توجيه إنذار نهائي للمقاول المنفذ وسيتم بعده البدء بإجراءات السحب، مؤكدا بأن الوزارة لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.

سحب فرع وزارة النقل في منطقة عسير أحد المشاريع من المقاول المنفذ لتعثره في الإنجاز، كما وجه إنذارا نهائيا لآخر لتأخره في التنفيذ. وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري بأنه تم رصد عدد من الملاحظات على مشاريع طرق، من بينها تأخر سير العمل بأحد المشاريع، وبناء عليه تم توجيه إنذار نهائي للمقاول المنفذ وسيتم بعده البدء بإجراءات السحب، مؤكدا بأن الوزارة لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.

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