شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجوف: نتطلع لطلاب مبدعين باحثين عن المعلومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

طالب مدير التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المعلمين الجدد بالإلمام بطرق وأساليب التخطيط، كونها المؤدية إلى النجاح، ويعطي المعلم الثقة ويفرض على المتعلم احترامه، والإلمام بطرق وأساليب التقويم، وأن يساعد الطالب على تقويم نفسه بالبحث والتقصي، فنحن نتطلع بأن يكون الطالب مبتكراً مبدعاً باحثاً عن المعلومة.

ووصف خلال اللقاء المفتوح مع المعلمين الجدد الذي نظمه مكتب التعليم بسكاكا «بنين» أمس، مهنة التعليم بأنبل وأشرف مهنة وأسمى رسالة، كونها تصنع الأجيال، ومن خلال التعليم نستطيع أن نبني الإنسان وننمي المكان، ويحق لنا بالتعليم أن نفتخر وأن نعتز لأننا ننتمي إلى مهنة التعليم، فأنتم صانعو جيل المستقبل، المساهم في بناء الوطن.

وأكد تطلع القيادة الرشيدة لتأسيس مجتمع معرفي منافس، كونها تدرك أهمية التعليم وتطويره.