الخفجي: إغلاق محطتي وقود

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم التزامهما بنظافة المنافع الخدمية كالمساجد ودورات المياه، وذلك ضمن حملة نفذتها البلدية أخيرا، على عدد من محطات الوقود الواقعة على الطريق الإقليمي. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني بأن الإغلاق تضمن بعض مضخات الوقود بنسبة 50 إلى 80%، مع إلزام القائمين عليها بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة (المسجد ودورات المياه).

أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم التزامهما بنظافة المنافع الخدمية كالمساجد ودورات المياه، وذلك ضمن حملة نفذتها البلدية أخيرا، على عدد من محطات الوقود الواقعة على الطريق الإقليمي. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني بأن الإغلاق تضمن بعض مضخات الوقود بنسبة 50 إلى 80%، مع إلزام القائمين عليها بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة (المسجد ودورات المياه).

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