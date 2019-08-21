شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. الفيصل يوشح يعقوب بردة شاعر الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) ، خضر الخيرات (جازان)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشح مستشاره أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بردة شاعر الخليج 365 لابن جازان محمد إبراهيم يعقوب إضافة إلى جائزة قدرها مليون ريال، خلال حفلة سوق الخليج 365 ضمن موسم الطائف.

وتوشّح يعقوب البردة عقب إعلان لجنة التحكيم فوزه بالمسابقة هذا العام في حلة جديدة نقلت تلفزيونيا بشكل مباشر على صخرة السوق.

وأطلق الفيصل أوبريتا غنائياً بعنوان «عرب 501»، أداه الفنان محمد عبده واستحضر خلاله بدايات نشأة سوق الخليج 365 قبل 1500 عام، مروراً بالتحولات التي شهدها السوق منذ نشأته، والنقلات الحضارية التي شهدها العرب بعد بزوغ الإسلام، وانتهاء بما شهدته اللغة العربية وظهور المزيد من اللهجات، وتعدد الثقافات والفنون في مختلف الشعوب العربية.

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وقال الشاعر يعقوب لـ«الخليج 365»: «الحمد لله على الفوز بالجائزة الأغلى على المستوى العربي والأرقى من حيث عراقتها، وشاعر سوق الخليج 365 لقب تنافس عليه شعراء من جميع الدول العربية لأنها مسابقة عريقة عربيا ويعرف كل شاعر ومثقف عربي معنى شاعر سوق الخليج 365 على مر التاريخ العربي».

وأضاف: «المنافسة كانت قوية والشعراء الموجودون كلهم أهل للتواجد في مثل هذه المناسبة، وارتداء بردة الخليج 365، ونيل لقبها من الأمير الشاعر والإنسان خالد الفيصل شرف كبير حظيت به».

فيما جاء في المركز الثاني الشاعر عبدالله محمد عبيد من اليمن، وفاز بجائزة 500 ألف ريال، وفي المركز الثالث شتيوي الغيثي من السعودية ومبلغ الجائزة 250 ألف ريال.