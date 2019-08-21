شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب لـ الخليج 365 : خطة خمسية لتطوير سوق الخليج 365 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب لـ«الخليج 365»، عن خطة خمسية لتطوير سوق الخليج 365، مؤكدا أنه سيشهد تطويرات جديدة في النسخ القادمة، سيتم تنفيذ كل جزء منها في كل عام حتى نصل للمأمول.
وعن جائزة شاعر سوق الخليج 365، قال الخطيب إنها ستشهد تطويرا في طريقة تنفيذها، لافتا إلى أن المملكة قادمة سياحيا وستكون من أفضل 5 دول في العالم لتستهدف 100 مليون سائح من حول العالم، مشيرا إلى أن موسم الطائف يشهد فعاليات كبيرة ومتناغمة مع الأجواء الجميلة التي تشهدها المحافظة.
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