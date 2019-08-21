شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ندوة و72 مشاركاً بالبرنامج الثقافي لسوق الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تطلق جامعة الطائف اليوم (الأربعاء)، فعاليات البرنامج الثقافي لسوق الخليج 365، في دورته الـ 13، الحافل بالعديد من الندوات الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية، والأمسيات الشعرية.

وأوضح مدير مشروع سوق الخليج 365 بجامعة الطائف الدكتور سعود القرني، أن البرنامج الثقافي لهذا العام يتألف من 11 ندوة ثقافية، و3 أمسيات شعرية، تنوعت المشاركات فيها، ويصل عدد المشاركين فيها إلى 72 مشاركاً ومشاركة من 14 دولة عربية وآسيوية، مبيناً أن البرنامج الثقافي سيقام على مدى أسبوع كامل، بواقع جلستين في كل ليلة، ابتداءً من اليوم الأربعاء 21 أغسطس إلى يوم الثلاثاء 27 أغسطس، وذلك في ساحة اللغة والثقافة.

وأشار القرني إلى أن البرنامج سيتناول موضوعات متنوعة تغطي الجوانب الثقافية المختلفة والقائمة على تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى إليها وزارة الثقافة في إستراتيجيتها الثقافية المعلنة حديثاً، وتعزيز الهوية العربية التي تميز سوق الخليج 365 عن غيره من الفعاليات الثقافية.