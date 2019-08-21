بعد مضي شهر على انتهاء «الموسم».. الكورنيش يشكو من «الدورات المؤقتة»

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جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة) بعد مضي نحو 30 يوما على انتهاء فعاليات موسم جدة بمنطقة الكورنيش بقيت دورات المياه التي أنشئت مؤقتا في مواقعها في وضع متردٍ، مهملة، سيئة النظافة تفوح منها الروائح، وأضحت بعضها مرمى للنفايات والمخلفات، ما دعا أحد مرتادي منطقة الكورنيش لتصوير مقطع مرئي أظهر تدني مستوى النظافة في دورات المياه، وتداولت منصات إلكترونية عدة المقطع على نطاق واسع، وبالتواصل مع أمانة جدة للحصول على رد حول سوء النظافة في دورات المياه المؤقتة على الكورنيش، أوضحت الأمانة لـ«الخليج 365» أن دورات المياه تم إنشاؤها بشكل مؤقت وتتبع لموسم جدة، وأشارت إلى أن فرق النظافة الميدانية باشرت الموقع وتم رفع النفايات والأوساخ منه، مؤكدة إزالتها بعد انتهاء موسم جدة في الـ15 من شهر ذي القعدة الماضي.

بعد مضي نحو 30 يوما على انتهاء فعاليات موسم جدة بمنطقة الكورنيش بقيت دورات المياه التي أنشئت مؤقتا في مواقعها في وضع متردٍ، مهملة، سيئة النظافة تفوح منها الروائح، وأضحت بعضها مرمى للنفايات والمخلفات، ما دعا أحد مرتادي منطقة الكورنيش لتصوير مقطع مرئي أظهر تدني مستوى النظافة في دورات المياه، وتداولت منصات إلكترونية عدة المقطع على نطاق واسع، وبالتواصل مع أمانة جدة للحصول على رد حول سوء النظافة في دورات المياه المؤقتة على الكورنيش، أوضحت الأمانة لـ«الخليج 365» أن دورات المياه تم إنشاؤها بشكل مؤقت وتتبع لموسم جدة، وأشارت إلى أن فرق النظافة الميدانية باشرت الموقع وتم رفع النفايات والأوساخ منه، مؤكدة إزالتها بعد انتهاء موسم جدة في الـ15 من شهر ذي القعدة الماضي.

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