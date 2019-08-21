شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الطائف يتسلم المقررات الدراسية للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أكملت إدارة تعليم الطائف استعداداتها في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، فيما تواصل استلامها للمقررات الدراسية بما يضمن وصولها للطلاب مع أول يوم دراسي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن المهندسين والمراقبين والفنيين بإدارة شؤون المباني قاموا بزيارات ميدانية مستمرة خلال الصيف للمباني المدرسية للشخوص على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال تنظيف وتعقيم خزانات المياه الأرضية والعلوية، وتهيئة مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها 35 مدرسة. وقال إن جميع المباني المدرسية حكومية أو مستأجرة خاضعة لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة كما تم إسناد جميع المكاتب والمدارس للبنين والبنات على مؤسسات نظافة لمدة 3 سنوات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 110 ملايين ريال وتم تزويد قادة وقائدات المدارس بقوائم أسماء مندوبي مؤسسات النظافة والصيانة وهواتفهم النقالة للتسهيل عليهم وقت الحاجة، إضافة إلى تفعيل برنامج «تم» الخاص بأعمال الصيانة للعام الثاني على التوالي والإبلاغ الآلي من خلال البرنامج من قبل قادة وقائدات المدارس عن أي عطل بالمدرسة ليتم التعامل مع الحالة ومعالجتها في حينها من قبل فرق الصيانة بكل يسر وسهولة.