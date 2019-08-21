أبشر المملكة العربية السعودية | إصدار تصريح سفر للتابعين

تم التعاون بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات لتحويل جميع التعاملات بينهما وبين كثير من الهيئات الحكومية الى نظام الكتروني تسهيلا على المواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تتم تلك التعاملات اليومية بكل سهولة وبساطة إلكترونياً، وبذلك تتم جميع هذه الإجراءات على أعلى مستوى من الدقة والسرعة بشكل يضمن حقوق المواطن والمقيم تحت القانون وبذلك يتم تخفيف الضغط على مراجعي الجوازات وتوفير العناء على المواطنين، نتابع معكم حيث نستعرض شرح طريقة إصدار تصريح سفر للتابعين إلكترونيا عبر منصة ” أبشر ”

طريقة إصدار تصريح سفر للتابعين أبشر