أبشر المملكة العربية السعودية | إصدار تصريح سفر للتابعين

تم التعاون بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات لتحويل جميع التعاملات بينهما وبين كثير من الهيئات الحكومية الى نظام الكتروني تسهيلا على المواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تتم تلك التعاملات اليومية بكل سهولة وبساطة إلكترونياً، وبذلك تتم جميع هذه الإجراءات على أعلى مستوى من الدقة والسرعة بشكل يضمن حقوق المواطن والمقيم تحت القانون وبذلك يتم تخفيف الضغط على مراجعي الجوازات وتوفير العناء على المواطنين، نتابع معكم حيث نستعرض شرح طريقة إصدار تصريح سفر للتابعين إلكترونيا عبر منصة ” أبشر ”
طريقة إصدار تصريح سفر للتابعين أبشر
- قم بتسجيل الدخول الي حساب ” أبشر ” بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور وأن لم يكن لديك حساب قم باتباع الخطوات الموضحة وملء البيانات لإجراء حساب جديد.
- قم بالضغط على عنوان الخدمات الإلكترونية وبعدها خانة الجوازات.
- بعد ذلك تظهر لك الخدمات الإلكترونية التابعة للجوازات عليك أن تختار منها ( تصاريح السفر للتابعين)
- ثم اضغط علي أيقونة موافق الموجودة في وسط الصفحة وبعدها تنتقل لصفحة اخرى عليك ان تختار فيها الاختيار الاول وهو (إصدار تصريح سفر )
- ستظهر قائمة بأسماء التابعين لك الذين لا يمتلكون تصاريح سفر عليك ان تختار الاسم المطلوب استخراج تصريح له بوضع علامة بجانب اسمه.
- ثم تقوم بالتحديد اذا كان التصريح لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ثم تحديد مدة التصريح.
- اضغط على أيقونة إصدار التصريح في أسفل الصفحة ثم زر التأكيد.