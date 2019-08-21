اختراق واتساب مدير عام تعليم الشمالية

أعلن تعليم الحدود الشمالية أنه تم اختراق الواتساب الخاص بمدير عام تعليم المنطقة. وشدد تعليم الشمالية على ضرورة عدم التجاوب مع رقم الواتساب الخاص بمدير التعليم حتى يتم استعادة الحساب.

طريقة حماية الواتساب:

جدير بالذكر أنه يمكن حماية حسابك على واتساب عبر خاصية Two-Step Verification، والتي تعتبر واحدة من أقوى الخطوات التي تحمي الحساب وتمنع أي شخص آخر من مراقبته.

ويجب اتباع الخطوات التالية لحماية الواتساب: