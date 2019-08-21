هل تعّرف قصة شقيق أمير قطر المتهم بتدبير جريمة قتل

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تتعمد ⁧‫قناة الجزيرة‬⁩ و وسائل الإعلام ⁧‫القطرية‬⁩ تجاهل وغض الطرف عن قضية اتهام الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني بمحاولة إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين، كما احتجز طبيباً من كاليفورنيا، ورغم أن القضية تتصدر عناوين بعض الصحف الأميركية والعالمية، إلا أن الإعلام القطري وتوابعه لم يأتِ عليها مطلقا ويصمت حيالها .

**هل أصبحت جرائم آل ثاني عادية جداً*‼

**لماذا لا يتفاعل الإعلام القطري مع الجرائم القطرية والفضائح القطرية* ⁉

*لماذا لا يتناول قضية خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، والمتهم في جرائم فدرالية*⁉

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‏**لماذا لا يتناول أمر الاستدعاء من محكمة نيويورك ضد حصة بنت حمد آل ثاني*⁉

‏**لماذا لا يتناول أمر الاستدعاء من محكمة كاليفورنيا ضد محمد بن حمد آل ثاني*⁉

‏‏**لماذا لا يتناول أمر الاستدعاء من محكمة نيويورك ضد المياسة بنت حمد آل ثاني*⁉

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**لكن من هو خالد بن حمد ⁉وماهي قضيته وفضيحته* ⁉

المتهم خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني هو شقيق ⁧‫أمير قطر تميم ‬⁩‏، كما أن عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق في ⁧‫قطر‬⁩ والمتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب في المحاكم الأمريكية نتيجة ارتباطه وعلاقة بخالد شيخ محمد مخطط و العقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر هو خال المتهم وهو عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني، ومسؤول لجنة السياسات والحوكمة والتطوير والمكافآت ،وهو عضو مجلس إدارة شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي.

كشفت بعض الصحف الاميركية أن خالد بن حمد آل ثاني أرتكب جريمتين بالتدبير لجريمة قتل شخصين على أراضي أميركية واحتجاز آخرين بقوة السلاح ، بل أن استهتار خالد بن حمد بحياة الآخرين حتى وصل الأمر به أن قال لمصور صحافي قائلاً: “**يمكن أن أقتلك دون أن تتم محاسبتي*”

‏ليبقى السؤال الأهم هل يعرف ويناقش الإعلام القطري وتوابعه أن أربعة من أولاد حمد بن خليفة آل ثاني متورطين بقضايا شنيعة في المحاكم الأمريكية⁉

وأن عليهم اتهامات جنائية خطيرة منها: قتل واختطاف وتهديد مواطنين أمريكيين، قرصنة إيميلات والتجسس على مواطنين أمريكيين، استعباد مواطنين أمريكيين، اغتصاب مواطنة أسترالية ، ** إذا لماذا لا ينشر لنا وثائقي جديد عنوانه ما خفي أعظم يا قطر*⁉

