بالصور.. أمير الجوف ووزير الصحة يتفقدان المشاريع الجديدة بمدينة سكاكا

تفَقَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يرافقه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشاريع الصحية الجديدة بمدينة سكاكا.

واستهل الأمير جولته بمركز الرعاية الصحية في حي الشلهوب، حيث قص شريط الافتتاح واستمع لشرح من مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، عن تطوير المركز كأحد المراكز النموذجية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث جرى تطوير بيئة العمل وواجهات المبنى والساحة الخارجية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تقديم خدمات صحية أفضل.

كما زار الأمير ومرافقوه مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وقص شريط الافتتاح، ثم تجول في المركز واستمع لشرح عن أقسامه وتجهيزاته، حيث يُعد الأول من نوعه بالمنطقة، ويسهم بخفض التحويلات لخارجها.

ونوَّه الأمير فيصل بن نواف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من دعمٍ واهتمام للقطاع الصحي، معربًا عن شكره لوزير الصحة والقائمين على هذه المشاريع والجهود التي تصب في مصلحة أبناء المنطقة وتحسين الحياة الصحية الأمنة.