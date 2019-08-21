اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 19 ذو الحجة 1440هـ 20 أغسطس 2019م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 170.09 نقطة بما يعادل 0.65 % إلى 25965.7 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.88 نقطة أو 0.78 % إلى 2900.77 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.25 نقطة أو 0.68 % إلى 7948.56 نقطة.

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04:08ت م

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