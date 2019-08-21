سياسي / مرسوم دستوري بتعيين مجلس للسيادة في السودان والبرهان رئيساً



الخرطوم 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة من الآتية أسماؤهم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً لمجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو عضواً. الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضواً. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضواً. اللواء الركن المهندس إبراهيم جابر كريم عضواً، الأستاذ حسن محمد إدريس قاضي عضواً. الدكتور الصديق تاور كافي عضواً. الأستاذ محمد الفكي سليمان عضواً. الأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضواً، الأستاذة عائشة موسى سعيد عضواً، الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح عضواً.

//انتهى//

03:55ت م

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