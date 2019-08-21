تقارير عالمية تكشف مشاورات أرامكو مع بنوك عالمية بشأن الاكتتاب

2019-08-21

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

كشف تقرير عالمي عن استعدادات جديدة لشركة أرامكو الوطنية للاكتتاب الأكبر في تاريخ الأسواق العالمية، حيث أكدت شبكة CNBC الأمريكية أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم طلبت من بنوك عديدة التقدم للحصول على أدوار في طرحها العام الأولي.

التشاور مع البنوك

ووفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة CNBC، فإن الاستعدادات الخاصة بالاكتتاب تسير على قدم وساق، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الدولية رويترز في وقت سابق.

وذكرت رويترز أن هناك محادثات جارية بين شركة أرامكو مع البنوك، وهي خطوة جديدة نحو الطرح العام الأولي الذي يعد من أهم العوامل التي تراهن عليها الشركة الوطنية.

تأكيدات رسمية

وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح إن أرامكو ستعلن على الأرجح عن الاكتتاب العام لـ5% من أسهمها، خلال عام 2020 أو 2021.

أكدت تقارير إعلامية أجنبية أن هناك تسريعاً من وتيرة اكتتاب أرامكو، وهو الطرح العام الأكبر عالميًا في التاريخ، مشيرة إلى أن من المتوقع إجراؤه في أقرب وقت من العام المقبل.

ووفقًا لأشخاص مطلعين لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يجري تسريع عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون في الاستفادة من رد فعل السوق الإيجابي على بيع السندات لأول مرة للشركة المملوكة للدولة في أبريل، والتي جمعت 12 مليار دولار.