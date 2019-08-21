شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد: حائل عاصمة صحية.. قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أعلن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، المنطقة ستكون عاصمة صحية مميزة قريبا، واصفا الخدمات الطبية التي تقدم بالنقلة النوعية.

Advertisements

وقال أثناء تفقده قسم استقبال حالات آلام الصدر والأزمات القلبية بطوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي والذي افتتح مطلع الأسبوع الجاري:«صحة حائل تشهد نقلات عظيمة حيث أنه قبل فترة قليلة كان لدينا بعض الغرف وتعد لسبعة من المرضى واليوم تحول هذا الرقم إلى ستة عشر وسيتحول ثمانية وعشرين قريبا».

وأضاف: «قسم القلب أصبح شامل وقادر على استيفاء احتياجات المدينة وكذلك قد يكون في الحقيقة يساهم في رفع العبء عن بعض المناطق المجاورة».

وكان أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تفقدا قسم استقبال حالات آلام الصدر والأزمات القلبية بطوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي.