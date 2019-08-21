، بعد السماح لهن بالسفر.. هل تستطيع المرأة استخراج الجواز عبر "أبشر"؟.. هنا الرد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز لطفلها والسفر به أو التصريح له بذلك

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يلزم على النساء اللاتي يرغبن في إصدار جواز سفر دون تصريح حاليًا مراجعتها. جاء ذلك في ردها على عدد من الاستفسارات حول ما إذا كانت المرأة تستطيع استخدام منصة أبشر لإنهاء الأمر.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أمس أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/ 134)، وتاريخ 1440/ 11/ 27هـ، بدأت الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح.

وأضافت: تم تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون، والسفر به، أو التصريح له بذلك.