محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية. وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. " الوادعي" لرتبة "رقيب أول" بالقوات الجوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-21 صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية. وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. Advertisements 21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 01:14 AM صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية. وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ، " الوادعي" لرتبة "رقيب أول" بالقوات الجوية ،

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