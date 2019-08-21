، "السند": يجوز لصاحب المنزل منع امرأة قريبة من دخول بيته لضرر قد تحدثه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن منعها جائز إذا كان من ورائها جلب للشرور أو فضح للأسرار والعورات

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجوز أن يمنع صاحب المنزل امرأة حتى ولو كانت قريبة لأهل بيته، لضرر قد تحدثه لأهل بيته.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال رد الشيخ السند على متصل عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة قال يجوز أن امنع امرأة من دخول بيتي لضرر وتربطها صلة رحم لأهلي.

وأوضح "السند" أنه يجوز منعها إذا كان الضرر متحققًا وغالبًا على الظن في أمر الدين أو في أمر الدنيا وأنها إذا جاءت أفسدت من في البيت أو جلبت شرًا أو ضررًا كسحر أو فضحًا لأسرار البيت أو إظهارًا لعوراته كامرأة تدخل البيوت وتصور من في البيوت فإن منعها جائز ومشروع لأن منعها منعًا لهذا الضرر عن أهل البيت.