، قرار إسناد الصفوف الأولية للمعلمات بين مُرحِّبٍ ومتسائل: ما مصير الخريجين؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أعلن وزير التعليم رسميًا عن تطبيقه في أكثر من 1400 مدرسة

بعد إعلان وزير التعليم رسميًا إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى "المعلمات" في أكثر من 1400 مدرسة، تباينت الآراء ما بين مرحب وداعم، ومتسائل من خريجي الصفوف الأولية عن مصيرهم حيث غرد عددٌ من المواطنين تحت هاشتاق #الصفوف_الأولية.

رحب علي مبارك بالقرار مغردًا: نشكر معالي الوزير على هذا القرار الصائب والذي انتظرنا لسنوات ونطالب بأن يأخذ هذا القرار حيز التنفيذ بشكل عاجل لما له من فوائد عظيمة تعود على النشء كما أطالب بأن تكون مدارس منطقة نجران ضمن أولى المدارس التي تطبق هذا القرار لما تتمتع به من كثرة المدارس الحكومية وقلة المستأجرة.

وغرّد الإعلامي حميد المالكي: الأهم من ذلك خفض عدد الطلاب بالصف يجب ألا يتعدى ٢٥ طالبًا كحد أقصى ليتمكن المعلم من إيصال المعلومة ومناقشة الوضع الراهن بمعظم المدارس بعض الصفوف بها أكثر من ٤٠ طالبًا، ‏لابد من تفعيل دور الاختصاصي النفسي والاجتماعي بشكل أكبر في المدارس.

وقالت سارة: ‏ابني سيذهب إلى الصف الرابع هذه السنة بعد أن درس في مدرسة أهلية دُمج فيها الجنسان كانت تجربة رائعة المعلمات متعاونات في جروب الواتس آب مع الأمهات، للتوضيح الأطفال مفصولون في الفصول فصل للأولاد وفصل للبنات.

وكتبت فاطمة مشعل:‏ سيكون هناك ‏إقبال من الأمهات على تسجيل أطفالهن من البنين في المدارس التي طبق فيها هذا القرار، وهذا دليل وعي اجتماعي، فالأم تبقى على تواصل مع معلماته ومجتمعه المدرسي؛ ما يعزز الطمأنينة والأمان النفسي لدى الطفل.

وتساءل سعيد العامري مغردًا: أنا خريج بكالوريوس صفوف أولية ما الوضع الآن، وأين سيتم تعيين الخريجين.

وشاركه الرأي محمد: القرار أيضًا قد يؤدي لعطالة الخريجين من الشباب ‏وتعيين معلمات بدلاً عنهم، يجب أن يكون هناك توضيح لمصير هؤلاء المعلمين والخريجين.

وقال عبد الرحمن: ‏وما مصير معلمي الصفوف الأولية؟ ‏أين سيتم ترحيلهم؟ في صفوف الروضة والتمهيدي لا ضير من تدريس المعلمات لكن بقية المراحل الدنيا للمعلم.