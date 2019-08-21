، 112 لاعبًا أجنبيًّا في دوري المحترفين.. وصيف هادئ لقطبَيْ العاصمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع في الميركاتو الصيفي للأندية السعودية

على عكس التوقعات لم يكن سوق الانتقالات الحالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بذاك الزخم والإثارة كما كان عليه في الموسم الماضي، ولاسيما من حيث جودة اللاعبين المحترفين، وأسعارهم الفلكية، وأسماؤهم الرنانة، ولا حتى إعلاميًّا.

فالميركاتو الصيفي تأثر كثيرًا عن سابقه لأسباب عديدة؛ ليسجل تراجعًا كبيرًا في عدد الصفقات المبرمة أو القيمة التسويقية بالرغم من البداية المبكرة لأغلب الأندية في دخول سوق الانتقالات، وهو ما أنبأ بميركاتو صيفي ناري؛ كون جميع الأندية لديها طموحات وتطلعات مختلفة؛ فمنها ما يبحث عن الصعود لمنصات التتويج، أو حجز مقعد في المسابقات الآسيوية، ومنها ما يحاول ترك بصمة مشرفة أو تقديم مشاركة مميزة في البطولات المحلية، خاصة بطولة الدوري، لكن ذلك لم يحدث.

وأسهم قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة بالدوري المحلي من 8 إلى 7 لاعبين في كل فريق في انخفاض عدد المحترفين في صفوف الأندية الـ 16 المتنافسة في البطولة.

وعلى غير العادة ساد الهدوء سوق الانتقالات بالنسبة لأندية المقدمة (النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب)؛ إذ حافظت على أغلب محترفي الموسم الماضي، واقتصرت تعاقداتها على إبرام صفقة أو صفقتين. وفي المقابل شهدنا نشاطًا ملحوظًا بالنسبة للأندية الصاعدة حديثًا، أو التي كانت مهددة في الموسم الماضي من خلال إتمام صفقات كثيرة، سواء محلية أو أجنبية.

ومع اقتراب انطلاق شارة البداية للموسم الجديد فقد اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب في معظم فِرق المسابقة التي ستشهد وجود 112 لاعبًا أجنبيًّا، ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، في حين حضر بالموسم السابق 128 لاعبًا. وكما هي العادة، تستحوذ الكرة البرازيلية على نصيب الأسد في عدد اللاعبين الأجانب برصيد 23 لاعبًا، مقابل 11 لاعبًا من المغرب، و10 لاعبين من الجزائر، و8 لاعبين من تونس.

تعرَّف على صفقات الأندية من المحترفين الأجانب:

النصر

المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.

براد جونز، مايكون بيريرا روكي، جوليانو فيكتور دي باولا، نور الدين امرابط، يتروس ماثيوس، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.

الهلال

المدرب: الروماني رازفان لوسيسكو.

ألبرتو بوتيا، جانغ هيون سوو، كارلوس إدواردو، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز، جوناثان سوريانو وسیباستیان جيوفينكو.

الاتفاق

المدرب: خالد العطوي.

رايس مبولحي، سيدريك يامبيري، رامون ارياس، أسامة الحدادي، فيليب كيس، نعيم سليتي، روجيريو دي اسيس كوتينيو وفخر الدين بن يوسف.

الرائد

المدرب: الألباني بيسنيك هاسي.

عز الدين دوخة، أنطونيو دوس سانتوس، جلال الداودي، أرناود دجوم، فرحان حاساني، كانو دوس سانتوس، ماركو بيريز، محمد فوزير وإزيكيل بالوميكي.

الوحدة

المدرب: الكرواتي ماريو كفيتانوفيتش.

مصطفى زغبة، أنسيلمو دي مورايس، ريناتو شافيز جونيور، إيمري كولاك، ريغس أوغستو سلمازو، رومولو أوتيرو وماركوس غوليرمي.

أبها

المدرب: التونسي عبدالرزاق الشابي.

علي محمدي، جيل نجومو، داودا كامارا، كريم العواضي، روبن غابرييل، إبراهيما كامارا، الحاج عثمان باري وسعد بقير.

الحزم

المدرب: الروماني دانيال.

تجديد عقد الثنائي البرازيلي فاجنر إليماو ومورالها، المالي إبراهيم تانديا، المغربي إدريس فتوحي، الغاني إيرنست أسانتي، مليك عسله، رودولفو الميدا وإبراهيما تانديا.

العدالة

المدرب: التونسي إسكندر القصري.

أيمن المثلوثي، عبد العزيز علي قشي، سي اسس مانداو، أليو سيسي، ميدوين بيتيغي، مختار فال، كاروليس أندريا ماستينور وسليمان يامين نديكومانا.

الاتحاد

المدرب: التشيلي خوسيه لويس سييرا.

مارسيلو غروهي، مروان داكوستا، فيلانويفا، خيمينيز، فيكيو، كريم الأحمدي، أليكساندر بريجوفتش والبرازيلي رومارينهو.

الأهلي

المدرب: الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش.

أديرلان سانتوس، خوسيه مانويل خورادو، جوزيف دي سوزا، دجانيني تافاريس، عمر السومة، أرفين زوكانوفيتش، ألفيس ساريتش ودانييل اليكسيتش.

الشباب

المدرب: الأرجنتيني خورخي الميرون.

كريستيان جوانكا، دانيلو اسبريا، فاروق بن مصطفى، جمال بلعمري، فاليريكا جامان، مبارك بوصوفة، ويرغتون صوماليا، أبوبكر ستيف تراولي وسيباستياو دي فريتاس.

الفيحاء

المدرب: البرتغالي خورخي سيماو.

عامر شفيع، روني فرنانديز، أنجيلو نيتو، صامويل أوسو، أدميلسون دياز باروس، ألكسندروس تزيوليس، ناهير بيسارا، رافاييل اسيس ولوري دي كاستيلهو.

التعاون

المدرب: البرتغالي باولو سيرجيو.

كاسيو دوس أنجوس، ريكاردو ماتشادو، سيدريك أميسي، نيلدو بيترولينا، ساندرو مانويل، هيلدون أوجوستو وليندر تاوامبا.

الفتح

المدرب: التونسي فتحي الجبال.

ماكسيم كوفال، ماتياس أجويريجاراي، عبد القادر الوسلاتي، ميشال جانوتا، محمد سيد الضو، نيكيتا كورزون، نزوزي توكو، خليل بنغورا، ساسا جوفانوفيتش، مروان سعداني ومحمد نعماني.

الفيصلي

المدرب: البرازيلي بريكليس شاموسكا.

أنتي بوليتش، إيغور روسي، رافاييل سيلفا أرودا، خاليم هيلاند، لويس غوستافو، دينيلسون بيريرا جونيور، جوزيف أكبالا وويليام ألفيس دي أوليفيرا.

ضمك

المدرب: التونسي محمد الكوكي.

شمس الدين رحماني، أوبان كواكو، خورخي فيليبي، باباكار سار، هارونا ساماكي، عبدالفاضل سوانون، فيكتور فرايدي، كريستيان بايجابرا، محسن ياجور وزكريا حدراف.