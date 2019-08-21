قُبض عليه مُتلبسًا.. الإطاحة بـ”مروج” في محافظة الداير

أطاحت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير، ممثلة بدوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية، بأحد مروجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها. ونجحت جهود الرصد والمتابعة التي يبذلها رجال الضبط بمحافظة الداير، في الوصول إلى أحد المروجين والقبض عليه متلبسًا وبحوزته عدد من الأصناف المخدرة والأعيرة النارية ومسدس، في عملية أمنية نفذتها دوريات الإمارة والأفواج الأمنية.

وتأتي العملية استمرارًا للجهود الميدانية التي تبذلها دوريات الإمارة بمحافظة الداير، لرفع مستوى الضبط الأمني بالمحافظة وقراها الحدودية، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة. ووجه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، شكره لأفراد اللجنة الأمنية المشتركة من دوريات الإمارة والأفواج الأمنية، على جهودهم المخلصة التي يبذلونها، وحثهم على بذل المزيد من الجهود، لتحقيق تطلعات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله-. وأشار “ابن لبدة” إلى أنه لولا توفيق الله ثم الدعم والتوجيه من أمير المنطقة ونائبه؛ لما تحققت تلك الإنجازات، مؤكدًا أن الجهود مستمرة للقضاء على ما يؤثر على الأمن وسلامة المواطن.