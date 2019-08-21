بالصور.. أمير حائل يفتتح المقر الجديد لفرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة‎

افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، مساء أمس الاثنين، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بحائل، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة.

وتم إعداد المقر الجديد بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

وفور وصوله؛ قام أمير حائل بجولة على مرافق مبنى الجامعة واطلع على التجهيزات الإدارية والتعليمية وعلى اللوحات الفنية للمعرض المصاحب للافتتاح، الذي أُقيم بمشاركة عدد من الفنانات كما زار سموه جناح مربط البراك للخيول العربية الأصيلة.

وأشاد أمير حائل بمنح صاحب المربط حميد بن براك مجاناً لأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة لاستثماره لمدة ثلاث سنوات.

ورعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، وألقى رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، للتعليم العام والجامعي بالمملكة وللجامعة العربية المفتوحة.

وأثنى على ما وجدته الجامعة في منطقة حائل والقائمين عليها من متابعة ومساندة من أمير منطقة حائل ونائبه، مؤكداً أن انتقال فرع الجامعة للمبنى الجديد سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة للجامعة لخدمة طلابها في منطقة حائل والمناطق الشمالية.

وفي كلمة له، استعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي، الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة التي تبنتها منذ تأسيسها، ثم تحدث مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي الشهراني بكلمة بين فيها إنجازات الجامعة الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادراتها لخدمة الوطن والمجتمع.

Advertisements

وبعد ذلك شاهد أمير منطقة حائل والحضور، أوبريتًا بعنوان «استمرار وعطاء».

وألقى أمير منطقة حائل، كلمة أعرب فيها عن سروره بجهود القائمين على الجامعة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للتعليم العام والجامعي.

وأكد دعمه لفرع الجامعة في المنطقة وتطلعه للمزيد من الإنجازات، مُستذكرًا الدور الريادي للأمير طلال بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في تأسيس الجامعة وانطلاقتها، مُشيرًا إلى أن حرص أبنائه على مواصلة الجامعة لرسالتها دلالة أكيدة على استمرار نجاحها.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد، عن تبرعه باسمه وباسم نائبه بمبلغ خمسمائة ألف ريال؛ لدعم برنامج تخصيص الجامعة لعشرين مقعداً تدريبياً للطلبة الصم وضعاف السمع في منطقة حائل، مُعربًا عن شكره للجميع.

وفي الختام، كرم أمير حائل الجهات المشاركة في الاحتفال وشركاء النجاح، وتسلم إهداءً بهذه المناسبة؛ ثم قدمت العرضة السعودية التي شارك فيها سموه .

حضر الحفل الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحي، ومديرة فرع جامعة الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر وعدد من المسؤولين.