بالصور.. محافظ هروب يناقش استعدادات الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

عقد محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ لوضع واعتماد خطط الاحتفاء بالذكرى الـ89 لليوم الوطني.

وأكَّد بن لبدة، مشاركة جميع فئات المجتمع في محافظة هروب بفعاليات ذكرى اليوم الوطني للمملكة، وتخصيص أماكن للمشاركات النسائية والترتيب لذلك .

وشدَّد محافظ هروب، على أهمية تنظيم البرامج والفعاليات التي تليق بمناسبة اليوم الوطني، وبذل جميع الجهود من قِبَل الجهات المشاركة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية، والتعريف بـ«رؤية المملكة 2030»، التي تعكس تطلعات القيادة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة؛ سعيًا لما يحقق بناء هذا المجتمع تنمويًا، وحضاريًا، وثقافيًا.

كما شهد الاجتماع، مناقشة العديد من المقترحات والمرئيات، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة، واعتماد مجمع حدائق الزهب ليكون مقرًا للاحتفال .