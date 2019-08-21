اكتمال مغادرة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
ورفع الوزير آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
تهنئة
هنّأ الوزير آل الشيخ جميع المستضافين في البرنامج بإتمام الحج والعودة لبلادهم سالمين غانمين، لافتاً إلى أن الوزارة جندت جميع طاقاتها وإمكاناتها لتقديم الخدمة المتميزة للضيوف بما يمكن المستضافين من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.
ثناء
من جانبهم، عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونوهوا إلى جهود الوزارة والتعامل الراقي من كل فريق العمل الذي صاحبهم طوال فترة وجودهم بالمملكة والتسهيلات الكبيرة التي قُدّمت لهم مما كان له أبلغ الأثر في التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ضيوف الرحمن
- 6500 حاج وحاجة
- 79 بلدا ينتمون إليها
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