أعلى عدد لذبح الأضاحي بمسلخ المزاحمية

سجل مسلخ بلدية محافظة المزاحمية والمطابخ المصرح لها أعلى عدد من الأضاحي على مستوى بلديات المحافظات، حيث تم ذبح نحو 2421 أضحية.

وأوضح رئيس البلدية مطلق الحثلان لـ«دوت الخليج» أن «عملية ذبح الأضاحي تمت بمتابعة المراقبين الصحيين من قسم صحة البيئة، حيث تابعوا آلية سير العمل وترتيب المذبوحات بعد الكشف عليها من الأطباء البيطريين، حيث بلغ عدد الأضاحي 2421 من الأغنام والضأن وذبيحة واحدة من الأبقار».

وأضاف أن «عدد الذبائح في مسلخ البلدية هذا العام هو الأعلى على مستوى بلديات المحافظات وفقاً لإحصائية أعدتها البلديات».

وأوضح الحثلان أن «أعمال ذبح الأضاحي في نهار العيد تمت بيسر وفق ما هو مخطط له، حيث تم فتح نقاط ذبح مساندة لتخفيف الضغط والتزاحم عن المسلخ النموذجي للبلدية الواقع جنوب طريق مكة الرياض».

مسلخ جديد

طالب عدد من أهالي المزاحمية غرب العاصمة الرياض عبر «دوت الخليج» بلدية المزاحمية بسرعة افتتاح مسلخ آخر نظرا لما تشهده المحافظة من نمو سكاني تجاوز 50 ألف نسمة، والذي تسبب في زيادة نسبة ذبح الأضاحي هذا العام، إضافة إلى ما تشهده المحافظة من زيارات متكررة خلال أوقات الأعياد وإجازات نهاية كل أسبوع من سكان العاصمة، وذلك لقرب المحافظة منها وموقعها الذي يقع على طريق مكة الرياض غرب مشروع القدية.

- 50 ألف نسمة عدد سكان المزاحمية.

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عدد الذبائح في مسلخ بلدية المزاحمية خلال العيد:

2421 ذبيحة من الأغنام والضأن.

ذبيحة واحدة من الأبقار.

أسباب زيادة عدد الأضاحي هذا العام:

1ـ ما تشهده المحافظة من زيارات خلال أوقات الأعياد وإجازات نهاية كل أسبوع من سكان العاصمة.

2ـ تقع المحافظة على طريق مكة الرياض غرب مشروع القدية.