التاكسي البحري في جدة بعد عامين

كشف المدير التنفيذي لشركة مترو جدة أسامة إبراهيم عبده لـ«دوت الخليج»، أنه تمت ترسية الدراسة الاستشارية للتاكسي البحري على شركة بالقطاع الخاص متخصصة في هذه المشاريع، وفي انتظار توقيع رئيس اللجنة العليا لمشروع النقل العام بجدة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الدراسة.

وقال إن «الدراسة تتضمن 3 مراحل، الأولى تشتمل على دراسة الجدول والتفاصيل الفنية، والثانية تأهيل التحالفات وطرح المشروع، والمرحلة الأخيرة توقيع الاتفاقية النهائية»، مشيرا إلى أن الدراسة تعني بتأهيل المشروع للقطاع الخاص.

36 مليون ريال

أوضح المدير التنفيذي لشركة مترو جدة أن «التكلفة الكاملة لمشروع النقل العام 36 مليون ريال، ويشمل ترام الكورنيش، والتاكسي البحري، وجسر أبحر، وكل مشروع قائم بذاته، ومن المنتظر أن يستغرق تنفيذ مشروع التاكسي البحري 24 شهرا بعد تحديد تاريخ البدء به».

ترام الكورنيش

يذكر أن ترام الكورنيش يمر بطريق الكورنيش جدة الشمالي، ويبلغ طوله 15 كم، وعدد محطاته 15 محطة بطاقة استيعابية تقدر بـ2300 راكب في الساعة، بينما مشروع التاكسي البحري يربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة بـ20 محطة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له بحوالي 29000 راكب يوميا.

وسيكون جسر أبحر المعلق بين منطقة أبحر الشمالية ويربط أبحر الجنوبية، حيث سيمر في شرم أبحر باعتباره محور ربط رئيسي، ويبلغ طوله 350 مترا وعرض 74 مترا، وسيضم المشروع 8 مسارات سيارات للاتجاهين تستوعب 6 آلاف مركبة في الساعة.

3 مراحل للدراسة:

الأولى: دراسة الجدول والتفاصيل الفنية.

الثانية: تأهيل التحالفات وطرح المشروع.

الثالثة: توقيع الاتفاقية النهائية.

36 مليون ريال التكلفة الكاملة لمشروع النقل العام

ويشمل:

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- ترام الكورنيش.

- التاكسي البحري.

- جسر أبحر.

- 24 شهرا مدة تنفيذ مشروع التاكسي البحري.

ترام الكورنيش:

- طوله 15 كم.

- عدد محطاته 15 محطة.

- الطاقة الاستيعابية 2300 راكب في الساعة.

التاكسي البحري:

- 20 محطة بين شرم أبحر وشمال ووسط جدة.

- الطاقة الاستيعابية 29 ألف راكب يوميا يربط شرم أبحر بوسط وشمال جدة.