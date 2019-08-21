120 ألف طلب لتحديث الصكوك إلكترونيا في 1440

تلقى عملاء البنوك من الحاصلين على قروض عقارية، رسائل نصية خلال ذي الحجة الجاري، تفيد بضرورة تحديث صكوكهم العقارية من يدوية إلى إلكترونية، وذلك وفقاً لتوجهات وزارة العدل بالعمل على التحديث الإلكتروني، حسب ما صدر عنها من قرارات في وقت سابق، تماشياً مع التحول الرقمي للوزارة المتزامن مع التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

شروط التحديث

اشترطت وزارة العدل لتحديث الصكوك العقارية إلى إلكترونية إرفاق صورة الصك من الأمام والخلف، وصور من الملفات الداعمة إن وجدت، وأن يكون الصك غير مسجل مسبقاً في نظام ناجز، مع وجود أصل الصك.

كما اشترطت أن يكون الصك صادراً من كتابة العدل، وأن يكون مملوكاً بالكامل لصاحب العقار، وكذلك إرفاق ما يثبت ملكية الصك في حال كان الصك لا يحتوي على هوية المالك، ووجوب مراجعة كتابة العدل برقم الطلب بعد إرفاقه بالنظام، أو توكيل من ينوب عنه في المراجعة بوكالة سارية عند استلام تحديث بطلب الزيارة أو اكتمال التحديث.

إحصائية حديثة

بينت إحصائية حديثة صادرة عن المؤشر العدلي، أن «إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها كتابة العدل الأولى في مناطق المملكة لتحديث الصكوك إلكترونياً منذ مطلع العام الهجري 1440 وحتى ذي الحجة الجاري، بلغ 120382 طلبا، حيث بلغ عدد الصكوك في منطقة الرياض 27960 طلبا، وفي مكة المكرمة 27838 طلبا، وفي المدينة المنورة 6439 طلبا، وفي القصيم 9700 طلب، وفي المنطقة الشرقية 19257 طلبا، وفي عسير 10213 طلبا، وفي تبوك 3080 طلبا، وفي حائل 3509 طلبات، وفي الحدود الشمالية 1372 طلبا، وفي جازان 3835 طلبا، وفي نجران 1869 طلبا، وفي الباحة 2251 طلبا، وفي الجوف 3059 طلبا».

حماية الحقوق

أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي لـ«دوت الخليج» أن «كتابة العدل تلقت عدداً كبيراً من الطلبات هذا العام لتحديث الصكوك، حيث تتجه وزارة العدل إلى التحول الرقمي، وأن تكون الصكوك إلكترونياً لتحقيق عدة مميزات أبرزها حماية حقوق الناس، والاحتفاظ بالأصول إلكترونيا بـ«كود» معين يسمح بالعودة إليه بأي وقت ويسر وسهولة، بدلاً من الورق الذي قد يتعرض للتلف أو الضياع، كما يتيح للقاضي التحقق من الوكالات بأنها غير مزيفة».

- 120382 طلبا لتحديث الصكوك إلكترونيا تلقتها كتابة العدل هذا العام 1440.

شروط التحديث إلكترونيا:

1ـ إرفاق صورة الصك من الأمام إلى الخلف وإرفاق صورة من الملفات الداعمة إن وجدت.

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2ـ أن يكون الصك غير مسجل مسبقاً.

3ـ وجود أصل الصك.

4ـ أن يكون الصك صادراً من كتابة العدل ومملوكاً بالكامل لمالك الصك.

5ـ إرفاق ما يثبت ملكية الصك في حال كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك.

6ـ مراجعة كتابة العدل برقم الطلب ومن قبل المالك أو ما ينوبه بوكالة سارية.

مميزات تحديث الصكوك إلكترونيا:

1ـ حماية حقوق الناس.

2ـ إتاحة التحقق من الوكالات.

3ـ عدم التعرض للتلف.

4ـ سهولة العودة للصك عبر «الكود».