تحديد مسار طريق خزانات المياه المحلاة ببارق

وتم تحديد مسار الطريق بعرض 30 مترًا، وأخذ موافقة الأهالي الذين يمر الطريق في أملاكهم الخاصة.
وأبدى رئيس البلدية استعدادهم لبدء المهندسين بالرفوعات المساحية، ورسم مخطط للطريق، لاعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص، والبدء في أعمال السفلتة.
وقدم المحافظ شكره للأهالي على ما قدموه لخدمة المنطقة للمشاريع التنموية والتطويرية، وتعاونهم لكل ما يخدم محافظة بارق والمراكز التابعة.
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