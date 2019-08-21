تحديد مسار طريق خزانات المياه المحلاة ببارق

وقف محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي يرافقه رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، ورئيس المجلس البلدي محمد إبراهيم البارقي، بحضور عدد من أصحاب الأملاك من الأهالي على الطريق المؤدي إلى خزانات تحلية المياه بآل عيشي لتحديد مسار الطريق.

وتم تحديد مسار الطريق بعرض 30 مترًا، وأخذ موافقة الأهالي الذين يمر الطريق في أملاكهم الخاصة.

وأبدى رئيس البلدية استعدادهم لبدء المهندسين بالرفوعات المساحية، ورسم مخطط للطريق، لاعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص، والبدء في أعمال السفلتة.

وقدم المحافظ شكره للأهالي على ما قدموه لخدمة المنطقة للمشاريع التنموية والتطويرية، وتعاونهم لكل ما يخدم محافظة بارق والمراكز التابعة.